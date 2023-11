Kleinkunst in Rheinberg Matthais Reuter lädt zum Spottwichteln in den Adler

Der Dezember sei der Monat, in dem man entweder aufs alte Jahr, aufs Neue oder auf Weihnachten anstoße, sagt Reuter. Eine rote Nase hat man in jedem Fall. Dafür sollte man sich aber im Dezember auch die Zeit nehmen. Und so kümmert sich Matthias Reuter um satirische Weihnachtslyrik und Lieder und blickt gleichzeitig auf die Ereignisse des Jahres zurück. Alles an einem Abend. Mit Kabarett, Klavier und Geschenkpapier. Denn Spott sollte man schön verpacken. Sonst ist er bloß Gemecker.