Kultur in Rheinberg Ein Abend mit den Werken von Mascha Kaléko

Die Nachtigall in meinem Garten schweigt“, ist eine Veranstaltung im Budberger Bürgerhaus überschrieben, bei der es sich nicht um ein vogelkundliches Seminar, sondern um eine musikalische Lesung mit Werken von Mascha Kaléko handelt. Sie bildfet den Auftakt in das diesjährige Veranstaltungsprogramm des Bürgerhauses Budberg an der Rheinkamper Straße 41 in Budberg. Am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, liest dort die Schauspielerin Judith Jakob und Joachim Jezewski begleitet sie am Klavier.