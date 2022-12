Konzert in der Rheinberger Stadthalle Musikalische Gesellschaft bietet zeitgenössische Musik

Eröffnet wurde der Konzertabend mit der erst vor drei Wochen uraufgeführten Bearbeitung von Johannes X. Schachtner „Bach.Choral.Exerzitien“. Sieben Bach-Choräle ließen sich mehr oder weniger darin wiedererkennen. Zweites Werk waren die „Monologe für zwei Klaviere“ von Bernd Alois Zimmermann von 1964. Laut Programminfo „eines der großartigsten und originellsten Werke, die im 20. Jahrhundert für zwei Klaviere geschaffen wurden, und noch immer nur selten im Konzertsaal zu hören“ sind. Letzteres wundert kaum, denn es müssen sich Künstler finden, die diese schwierige Partitur verstehen und spielen können. Zudem muss sich ein neugieriges Publikum finden, das diese Klangphantasie mit ihren eruptiven Ausbrüchen, die auch eine Hommage an Claude Debussy ist, hören will. Freunde der zeitgenössischen Musik haben immer wieder angeregt, neben dem klassischen Programm auch moderne Stücke aufs Programm zu setzen. Schade, dass so wenige Besucher diese Gelegenheit genutzt haben, das großartige virtuose Duo Neeb zu hören.