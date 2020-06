Klassische Konzerte : Musikalische Gesellschaft plant die nächste Saison

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg musste wegen der Coroina-Pandemie die letzten drei Konzerte der Spielzeit 2019/2020 ausfallen lassen. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die nächste Saison.

Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg hat ihre Spielzeit offiziell beendet. Wegen der Corona-Verordnungen sind drei Konzerte ausgefallen. Erfreulicherweise habe der Klassik-Verein aber noch das Festkonzert zum 40-jährigen Bestehen mit der „Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg“ durchführen können. Wegen der nun eintretenden Lockerungen im öffentlichen Leben schaut der Vorstand um die 1. Vorsitzende Lore Rabe optimistisch in die nächste Saison. „Wir möchten auch weiterhin ein Angebot an klassischer Musik bieten“, sagte Lore Rabe. Im Oktober soll es wieder losgehen. Bei den kommenden Konzerten soll es versetzte Sitzplätze mit einem Doppelkonzert am Abend geben, um möglichst vielen Besuchern das Konzerterlebnis bieten zu können. Die Kassiererin, Karin Sarres-Schockemöhle, ergänzt: „Wir hoffen natürlich, dass uns die Rheinberger auch weiterhin die Treue halten und die Konzerte besuchen.“ Das Programm der Spiezeit 2020/2021 umfasse sieben Veranstaltungen. Die ursprünglich für den Mai vorgesehene Mitgliederversammlung wird im Herbst nachgeholt.