Klassische Musik in Rheinberg Vier Streicher beenden die Spielzeit

Das Quartett kam am Sonntag direkt aus den Niederlanden, wo es nachmittags in Boxmeer ein kompositorisch gleichlautendes Konzert gegeben hatte. Zum Auftakt gab es hier wie dort Mozarts „Streichquartett Nr. 15, d-Moll, KV 421“ in vier Sätzen. Besonders beeindruckend – auch vorgetragen – ist das „Menuetto. Allegretto“ des dritten Satzes, „das mit Exclamatio-Figuren über dem chromatischen Lamentobass der Barockzeit operiert“, heißt es dazu im Kammermusikführer der Villa Musica. Gerade diesen Satz hat Mozart nach dem Zeugnis seiner Frau Constanze während deren Entbindung komponiert. In den Ausrufen der ersten Geige soll er ihre Schmerzensschreie nachgeahmt haben.