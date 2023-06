Kultur in Rheinberg Musik und Kabarret von Abba bis Zwingenberger

Boogie Woogie von Brüdern Axel und Torsten Zwingenberger sind die Boogie-Woogie-Brothers. Am Sonntag, 18. Juni, 19 Uhr, treten sie im To Hoop in Alpsray auf. Axel Zwingenberger ist der ungekrönte König des Boogie Woogie. Wie kein Zweiter versteht er es, durch sein kraftvoll dynamisches und einfühlsames Pianospiel den echten, authentischen Boogie Woogie auf die Bühne zu bringen. Ganz besonders groovt es, wenn sein Bruder Torsten am Schlagzeug sitzt und durch seine von ihm selbst entwickelte, furiose Jazz-Schlagzeugtechnik die Zuhörer in den Bann zieht. 2023 feiern die beiden ihr 50-jähriges Livejubiläum. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse 26 Euro.