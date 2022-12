Silvesterkonzert in Rheinberg Silvester-Konzert am Vallan

„Ich freue mich riesig darüber, dass diese beiden großartigen Musiker ihr Debüt bei uns am Vallan geben“, so Manu Bechert, die federführend die Organisation des Silvester-Events in der Hand hat. „Ich habe die beiden bereits proben hören und kann versprechen, dass es sich lohnen wird zu kommen. In dem akustischen Setup kommt die wunderschöne Stimme von Yvonne noch einmal mehr zum Tragen, und die virtuos gespielte Gitarre von Renan gibt dem Ganzen einen Sound, der durchweg unter die Haut geht“, so Bechert weiter.