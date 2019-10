SV Concordia Ossenberg : Musicalgruppe bedankt sich mit Auftritt

Ossenbergt Das Stage-Focus-Ensemble gibt als Dank dafür, dass es die Räume des SV Concordia Ossenberg nutzen durfte, eine Aufführung für Mitglieder und Förderer.

Es gibt kaum eine schönere Art, Danke zu sagen, als mit Musik. Und mit einem Potpourri der schönsten Musicalmelodien spricht das Stage-Focus-Ensemble dem SV Concordia Ossenberg und seinen Mitgliedern ein richtig dickes Dankeschön aus: Beim Musical-Abend des Ossi, Förderverein für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen von Concordia Ossenberg, präsentiert die Crew Szenen und Songs aus „Les Miserables“, „Tanz der Vampire“ oder „Aladin“. Die Bühne ist an diesem Abend das Sportcenter an der Kapellenfeldstraße.

Genau hier probt das Stage-Focus-Ensemble seit Mai jeden Sonntag. Der SV Concordia hat dem semi-professionellen Musicalverein die Räume kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein Glücksfall, wie Inga Lewitzki vom Ensemble betont. Denn ein neuer Probenraum war dringend gefragt: Die alten Räumlichkeiten in Krefeld waren längst zu klein geworden, auch die Ausweichlösung in Kamp-Lintfort war weggefallen. „Die Rahmenbedingungen im Sportcenter – mit Spiegeln und Musikanlage – könnten besser kaum sein“, so Lewitzki, die seit Ende 2018 mit ihrer Familie in Ossenberg wohnt und über private Kontakte den neuen Probenraum akquiriert hatte. „Wenn wir schon unentgeltlich hier trainieren können, möchten wir im Gegenzug einen schönen Abend gestalten“, sagt das 35-jährige Stage-Focus-Gründungsmitglied.