Kulturbüro der Stadt Rheinberg : Musical-Gala in der Stadthalle

Auch die Hits aus dem Musical Sister Act werden am Samstag in Rheinberg zu hören sein. Foto: Veranstalter

Rheinberg Die Hits aus Starlight-Express, König der Löwen, Sister Act, Will Rock You oder Mamma Mia werden am Samstag zu Gehör gebracht.

Das Kulturbüro der Stadt Rheinberg präsentiert in Kooperation mit PW-Entertainment am Samstag, 14. März, 20 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg das Show-Highlight „Musicals in Concert“ mit den Melodien der schönsten und beliebtesten Musicals weltweit. Die Hits aus Starlight-Express, König der Löwen, Sister Act, Will Rock You oder Mamma Mia werden zu Gehör gebracht.