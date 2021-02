Rheinberger Mundart auf der Bühne : Warten auf das nächste Mundart-Stück

Info

Autor Bernd Gombold, Verfasser des Lustspiels „Zwei wie Hund und Katz“, wurde 1967 in Sigmaringen in Baden-Württemberg geboren. Seit 2005 ist er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Inzigkofen. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Vilsingen, Landkreis Sigmaringen.