Mundart-Stück in der Rheinberger Stadthalle Don Camillo streitet sich auf Platt

Info

Termine Gespielt wird „Twee wi Katt on Hond“ am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 26. März, 16 Uhr, jeweils in der Rheinberger Stadthalle. Eintrittskarten dafür kosten zwölf Euro. Es gibt sie in der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße 5 in Rheinberg.

Jubiläum Das Mundart-Theater besteht seit genau 40 Jahren.