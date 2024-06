Schulfest in Wallach 24 Nationen – eine Schulfamilie

„Multikulti – wir sind bunt!“: Unter diesem Motto fand das Schulfest der Schule am Deich in Wallach bei strahlendem Sonnenschein statt. Neben den Familien der Schulkinder waren auch die künftigen Schulneulinge mit ihren Eltern eingeladen. Ein Gremium aus Mitgliedern der an der Schule beschäftigten Lehrer und Betreuer und Eltern hatte sich zur Planung des Schulfestes getroffen und fragte anschließend die Mithilfe zur Umsetzung am Tag des Schulfestes im Team und bei den Eltern an. Ein Anliegen dabei war es, die Vielfalt im Miteinander in der Schule am Deich auf unterschiedliche Weise am Tag des Schulfestes erlebbar werden zu lassen. Denn die Grundschulkinder in diesem bald endenden Schuljahr oder deren Eltern bringen es gemeinsam auf 24 Nationen.