Anfallentsorgung in Rheinberg Müllabfuhr kommt später, weil zwei Fahrzeuge kaputt sind

Weil beide Müllfahrzeuge in Diensten der Stadt Rheinberg, mit denen Biomüll sowie der Papiermüll in Rheinberg abgeholt werden, kaputtgegangen sind, können die Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs (DLB) die Abfuhr-Touren nicht fortsetzen. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. „Die Werkstätten arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur der beiden Fahrzeuge“, hieß es. Betroffen sind die Reviere 5 und 6 (Biomüll) und die Reviere 4A und 5A (Papier). Alle betroffenen Rheinberger Haushalte werden gebeten, ihre Bio- und Papierbehälter bis zur endgültigen Leerung, die spätestens am Samstagabend erfolgt sein sollte, am Straßenrand stehen zu lassen. Der DLB bedankt sich für das Verständnis.