Dienstleistungsbetrieb Rheinberg Stadt warnt davor, Mülltonnen beim Umzug mitnehmen

In der Vergangenheit sei es jedoch vermehrt aufgefallen, dass Tonnen ohne Absprache hin- und herverschoben worden seien und der tatsächliche Bestand vor Ort nicht mehr mit dem System der Abfallberatung oder dem Gebührenbescheid übereinstimme, heißt es jetzt aus dem Stadthaus. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand, den das dann nach sich ziehe, sei zeitaufwendig und auch ärgerlich. Zudem schlage sich der Mehraufwand für die Korrekturen auch auf die Abfallgebühren durch. Grundsätzlich sind alle Änderungswünsche in Bezug auf die Rest-, Bio- sowie Papiertonne vom Eigentümer im Vorfeld des Umzuges mit der Abfallberatung zu besprechen. Nur so könne eine ordnungsgemäße Umschreibung beziehungsweise der Abzug oder das Aufstellen von Müllbehältern erfolgen. Der Fachbereich Finanzen bei der Stadt wird automatisch von der Abfallberatung über Änderungen informiert und erstellt danach einen neuen Gebührenbescheidbescheid, den Grundstückseigentümer per Post erhalten. Weitere Informationen gibt’s bei der Abfallberatung unter der Telefonnummer 02843 171-149 oder per E-Mail an abfallberatung@rheinberg.de.