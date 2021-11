Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Müllcontainer brennt in der Reichelsiedlung

Die Feuerwehr hatte den brennenden Container schnell gelöscht. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 0.10 Uhr zu einem Containerbrand in die Reichelsiedlung gerufen. An der Annastraße brannte ein Müllcontainer, der schnell gelöscht wurden konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(up) Nachdem die Arbeiten beendet waren, rückte die Feuerwehr wieder ein. Eingesetzt war die Einheit Rheinberg. Auch die Polizei war am Einsatzort. Zur Ursache de Feuer machte die Feuerwehr keine Angaben.

(up)