Feuerwehreinsatz in Rheinberg Müllcontainer am Gymnasium abgebrannt

Rheinberg · Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr schlugen die Flammen an der Lützenhofstraße auf dem Schulgelände in Rheinberg bis zu fünf Meter hoch. Es blieb bei Sachschaden. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist noch unklar.

13.02.2023, 12:30 Uhr

11 Bilder Müllcontainer am Amplonius-Gymnasium abgebrannt 11 Bilder Foto: CM

Am Rheinberger Amplonius-Gymnasium hat es gebrannt. Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr schlugen gut fünf Meter hohe Flammen aus dem mit einem Metallzaun eingefassten Müllcontainerplatz. Dort standen zu dem Zeitpunkt 14 Rollcontainer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1100 Litern und drei kleinere Tonnen. Nur vier Behälter seien unbeschädigt geblieben, alle andere seien zerstört, sagte die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg war schnell zur Stelle, sie näherte sich dem Brandort vom Friedrich-Stender-Weg und von der Lützenhofstraße, an der der Containerplatz liegt. Die brennenden Container seien zügig gelöscht worden, teilte die Feuerwehr mit. Während die Einsatzkräfte löschten, wurden umliegende Büsche und Sträucher bewässert, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Abschließend setzte die Feuerwehr noch Löschschaum ein, um auch einzelne. tiefer sitzende Glutnester zu erreichen. Da der Containerplatz einige Meter vom Altbau des Gymnasiums als auch vom gegenüberliegenden ehemaligen Konvikt entfernt liegt, sei ein Übergreifen der Flammen auf die Häuserfassaden ausgeschlossen gewesen. Dass es sich um Brandstiftung handelt, wollte die Polizei nicht bestätigen. „Die Ermittlungen dazu laufen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Eine Selbstentzündung könne aber weitestgehend ausgeschlossen werden. Die Schule wird jetzt erst einmal einen provisorischen Containerplatz einrichten. Der Dienstleistungsbetrieb Rheinberg (DLB) kann, so sagte es dessen Leiter Frank Rumpp, einen Teil der Container aus dem Lagerbestand ersetzen. Einige Müllcontainer müssten bestellt werden. Die Stadt Rheinberg habe Anzeige erstattet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02842 9360 zu melden.

(up)