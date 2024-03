Möglicherweise Brandstiftung Motorroller brennt am Annaberg aus

Am frühen Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr ist nach Angaben der Polizei auf dem Maria-Kann-Weg am Annaberg ein Motorroller vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen und löschte das Kleinkraftrad. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, die noch andauern. Eine Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Den ausgebrannten Roller stellten die eingesetzten Polizisten sicher. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von 4 Uhr bis 4.40 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Maria-Kann-Wegs gemacht haben, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden. Die Telefonnummer lautet 02842 934-0.