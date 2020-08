Interessengemeinschaft in Rheinberg : Biker treffen sich seit 40 Jahren

Die Klub der Motorradfreunde Orsoy/Rheinberg hat sich nach 40 Jahren jetzt in Vynen wieder mal getroffen. Weitere Treffen sollen folgen. Foto: IG Motorradfreunde

RHEINBERG Motorradfans Rheinberg/Orsoy erinnern sich beim ersten großen Treffen nach 40 Jahren am Ömkeshof in Vynen an alte Zeiten. Schon nächstes Jahr soll’s ein Wiedersehen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Manche Erlebnisse lassen sich nur mit jugendlichem Leichtsinn erklären und sind definitiv nicht zur Nachahmung empfohlen. Das stellten jetzt 17 Kumpel der IG Motorradfreunde Rheinberg/Orsoy fest. Beim ersten großen Treffen nach 40 Jahren trafen sich die Biker auf dem Ömkeshof in Vynen und tauschten fast in Vergessenheit geratene Eskapaden aus.

„Einmal hat sich jemand auf Rollschuhen mit 80 Sachen hinter einem Bella-Motorroller herziehen lassen“, erinnert sich Michael Hoppermann und fügt fast schon entschuldigend hinzu: „Wir waren jung, alle so 18 bis 20 Jahre alt.“ Und dann war da noch die Probefahrt eines Kollegen mit einer Kawasaki Mach4. Bei der Fahrt über einen Bahnübergang löste sich der Kinnschutz und klebte auf dem Visier genau vor den Augen. „Das waren ein paar Sekunden absoluter Blindflug“, so der 59-Jährige. Am Ende aber sei alles immer gut gegangen, niemand habe Schaden genommen. „Was haben wir Massel gehabt“, freut sich Hoppermann.

1979/1980 fanden sich um die IG-Urgesteine Gottfried Giesen, Herbert Stempel sowie Andrea und Astrid Pohle immer mehr Motorradfreunde, die einmal in der Woche – immer sonntags – auf Tour gingen. Dabei sei die IG Motorradfreunde nie ein Club im eigentlichen Sinne gewesen. Keine festen Treffen, keine Feiern. Kurze telefonische Absprachen, das war’s. Wer kam, der kam.

„Manchmal sind wir nur zu dritt losgefahren, manchmal waren alle dabei“, so Michael Hoppermann. Die Ausfahrten führten auf ausgewählten schönen, weil kurvenreichen Strecken nach Holland, Belgien oder in die Eifel. Und natürlich zum Bikertreff am Kaiserberg in Duisburg. „Da gab’s ja auch einen Teilemarkt“, erinnert sich der 59-Jährige.