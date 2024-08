Unfall auf der K31 in Rheinberg Motorradfahrer kollidiert mit Lkw und wird schwer verletzt

Auf der Kreisstraße 31 (Umgehungsstraße) in Höhe des Aldi-Logistikzentrums in Rheinberg hat sich am Donnerstagabend nach Polizeiangaben ein schwerer Unfall ereignet. Dabei ist ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 18.30 Uhr ein Sattelzug nach links von dem Betriebsgelände des Aldi-Logistikzentrums An der Rheinberger Heide in Richtung Autobahn, also nach links, abgebogen. Gleichzeitig näherte sich der Motorradfahrer aus Dinslaken mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung A 57 kommend durch eine langgezogene Kurve dem Lkw und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer prallte am äußersten Ende des Aufliegers gegen den Sattelzug. Der Fahrer des Lkw sei unverletzt geblieben, so die Polizei. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve sowie ein Sachverständiger wurden hinzugezogen, um den Unfall zu rekonstruieren. Polizeibeamte sperrten die Straße An der Rheinberger Heide an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.