Blaulichtticker in Rheinberg : Motorrad in Borth gestohlen

Gerade mal eine Dreiviertelstunde hatte der Eigentümer am Sonntag seine grüne Kawasaki Ninja 125 (amtliches Kennzeichen: WES-BA 92) an der Borther Straße geparkt – da war das Motorrad auch schon gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl zwischen 21.30 und 22.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefonnummer 02843 9276-0.