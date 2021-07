Freie Schule Niederrhein : Montessorischule verabschiedet Zehner-Jahrgang

An der Freien Schule Niederrhein wurden die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 gebührend verabschiedet. Foto: FSN

Borth Die Schülerinnen und Schüler der Zehner-Abschlussklasse der Freien Schule Niederrhein (Montessorischule), haben sich in Freiluft-Atmosphäre gebührend feiern lassen. Alle haben bestanden.

Die Schülerinnen und Schüler der Zehner-Abschlussklasse der Freien Schule Niederrhein (Montessorischule), haben sich in Freiluft-Atmosphäre gebührend feiern lassen. Alle haben bestanden. Klassenlehrer Christian Danek eröffnete den kurzweiligen Ansprachenblock mit einem Rückblick auf seine Zeit als 16-Jähriger. Gut herauszuhören war dabei der lockere und kameradschaftliche Tonfall, der typisch war für diesen Zehner-Jahrgang in diesem schweren Schuljahr und der dazu beigeteragen hat, dass negative Nebenerscheinungen aufgefangen werden konnten. Aber Danek fand auch nachdenkliche Worte zu den besonderen seelischen Belastungen dieses Schuljahres.

„Klassischer“ ging es danach weiter, mit „non scholae sed vitae discimus“ – Senecas verdrehtes Zitat, das Schulleiter Johannes Munkes zum Anlass nahm, über Inhalt und Sinn schulischer Bildung zu sprechen, eindringlich, differenziert und mit schönen Signalen an die Abschlussschüler. Alle Lehrkräfte der Montessori-Realschule kamen kurz zu Wort kommen und erzählten kleine und größere Schmunzel-Highlights über die Unterrichtszeit.

Das Zehner-Organisationskomitee hatte an alles gedacht – sogar an musikalische Live-Hintergrundmusik. Für Essen und Getränke im Anschluss an den offiziellen Teil im Rahmen einer Foto-Retrospektive von Ulla Fischöder präsentiert (mit Tränen aus Freude, Lachen und Rührung) war ebenfalls gesorgt.