Tag der offenen Tür : Montessorischule in Borth feiert Sommerfest

Montessorischule in Borth feiert Sommerfest

Borth Die Schüler haben zu neuen Slogan „Du! Wir! Hier!” ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gestaltet.

„Du! Wir! Hier!” – Mit diesem neuen Slogan feiert am Samstag, 29. Juni, die Montessorischule Niederrhein in Borth ihr Sommerfest. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr wird die Grundschule für Gäste ihre Türen öffnen.