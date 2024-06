Am Freitag in Borth Montessori-Sommerfest mit afrikanischen Akzenten

Die Schulgemeinschaft der privaten Montessori Grund- und Realschule in Borth veranstaltet am Freitag, 21. Juni, ein großes Sommerfest auf dem Schulgelände an der Pastor-Wilden-Straße in Borth. Es beginnt um 15 Uhr und dauert bis gegen 18 Uhr. Mit dem Fest enden die Trommeltage im Rahmen eines Ghana-Projekts an der Schule.