Süßes in Rheinberger Buchhandlung Der gemütliche Montag bei Neumann

Nach dem Umzug in den früheren Schleckerladen in der Fußgängerzone, der zwischenzeitlich mehrere Jahre leergestanden hatte und komplett modernisiert worden war, hatte Neumanns Buchhandlung montags geschlossen. Doch das blieb nicht ohne Folgen, wie Petra Neumann erzählt: „Nach und nach kamen Kunden auf uns zu und fragten, ob wir nicht wenigstens montags am Nachmittag öffnen könnten. Wir haben uns das überlegt und haben gesagt: Können wir machen, aber dann in Verbindung mit einem geeigneten Konzept.“