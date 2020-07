Aus dem Bistum : Zwei Frauen für den Trauerfall

Rheinberg Monika Kehrmann (72) und Karola Schäfer (68) dürfen jetzt Beerdigungen leiten. Die beiden Rheinbergerinnen engagieren sich freiwillig im Trauer- und Begräbnisdienst. Ihre Ausbildung haben sie jetzt erfolgreich beendet.

Wenn Monika Kehrmann oder Karola Schäfer vor die Gemeinde treten, werden sie zumeist in traurige Gesichter blicken. Die Gesichter von Menschen, die gerade einen Angehörigen, einen Freund verloren haben. Die Aufgabe der beiden Rheinbergerinnen wird es sein, mit ihren Worten an die verstorbene Person zu erinnern, den Hinterbliebenen so Trost zu spenden. Sie werden auch am Grab die letzten Worte sprechen.