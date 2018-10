Rheinberg: Mogli & Co in der Stadthalle

Rheinberg Rund 400 begeisterte Besucher erlebten eine eigene Version des „Dschungelbuchs“.

Das Theater „Liberi“ verwandelte die Rheinberger Stadthalle am Sonntag in eine kunterbunte Dschungelwelt. Zwei Stunden lang führten die Bühnenkünstler hier nämlich das Kult-Musical „Das Dschungelbuch“ als unterhaltsame Eigenkomposition auf. Knapp 400 Zuschauer sahen sich die rührende Geschichte des Dschungeljungen Mogli an, der in einem Wolfsrudel aufwächst und von dem bösen Tiger Shir Khan gejagt wird.