Aktionstag vom Mofa-Club in Millingen Voll abgeblitzt mit entschleunigten Zweitaktern

Mit so viel Vergnügen fahren Zweiradfahrer sonst selten auf Blitzanlagen zu, wie am Samstag auf dem Verkehrsübungsplatz Rheinberg. Zwischen dem Aumundgelände und der A 57 am Heydecker Weg gelegen, gaben sie noch einmal richtig Gas, um die Anlage sicher auszulösen und ein Erinnerungsfoto in Farbe zu erhalten, auf dem sie mit ihren „Maschinen“ zu sehen sind. „Dabei löst die Anlage schon ab einem Kilometer pro Stunde aus“, schmunzelte Chris Fink (43) als Sprecher des Clubs „Die Kolbenfressen“. „Aber es ist ein Gag. Das „Bußgeld“ fließt dem Verein Gänseblümchen zu. Er unterstützt krebskranke Kinder.“