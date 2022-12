Zwischen Moers und Rheinberg Zwei Verletzte bei Unfall vor der früheren Disko Aratta

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend zwischen Moers und Rheinberg auf der Landstraße 137 (ehemals B57) genau in Höhe der früheren Diskothek Aratta ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 55-jähriger Alpen gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. In Höhe der Hausnummer 692 geriet der 55-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen eines 57-jährigen Rheinberger, der in Richtung Moers unterwegs war. Der Alpener musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rheinberger verletzte sich ebenfalls leicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Rheinberger Straße (L137) wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Straßen Alte Landstraße und Hoher Weg für rund zwei Stunden gesperrt, Polizeibeamte leiteten den Verkehr um.