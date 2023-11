Lions-Club Juventas Rheinberg Open Sunday profitiert von Halloween-Party

Mehr als 100 gruselige Gestalten in fantasievollen Kostümen kamen an Halloween auf Einladung des Lions Clubs (LC) Rheinberg Juventas im wundervoll geschmückten Wasserhaus in Moers-Schwafheim zusammen. Bei bester Stimmung und musikalisch von DJ Andreas eingeheizt, mühten sich die „Zauberer, Fratzen und Gerippe“ nach Kräften, die Geister am Vorabend von Allerheiligen zu vertreiben, die nach altirischem Brauch den Menschen große Angst einjagten. Auswanderer pflegten diesen Halloween-Brauch in den USA weiter. Etwa 1990 schwappte er zurück nach Europa und erfreut sich bei uns zunehmender Beliebtheit.