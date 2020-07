Nach Zerstörung von Skulpturen : Polizei gründet Ermittlungsgruppe „Alltagsmenschen“

Auch diese Figuren am Hegerbecken im Rheinberger Stadtpark waren ebenso schnell kaputt wie sie aufgestellt worden waren. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg/Moers Polizeibeamte mit guten Ortskenntnissen versuchen jetzt mit Hochdruck, die Zerstörungen der Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner in Rheinberg und Moers aufzuklären. Jeder kleine Hinweis könne wichtig sein, unterstreicht die Polizei.

Die sinnlose Zerstörung der „Alltagsmenschen“ in der vergangenen Woche hat viele Menschen aufgewühlt, hat sie betroffen, traurig oder gar wütend gemacht. Im Rheinberger Stadtpark waren noch vor der offiziellen Eröffnung der Ausstellung der Bildhauerin Christel Lechner in der Nacht zu Freitag fünf der lebensgroßen Betonfiguren mit roher Gewalt zerschlagen worden. Das Stadtmarketing hat sich, obwohl entsetzt, nicht entmutigen lassen und hat die Ausstellung dennoch in einem sehr schönen Rahmen mit Reden und Jazz-Musik am Stadthaus eröffnet. Kaum war der erste Schock über die Zerstörung überwunden, da platzte die Nachricht herein, dass auch in Moers eine Alltagsmenschen-Figur zu Bruch gegangen ist – auch dort geht man davon aus, dass es sich um einen Vandalismus-Fall handelt.

Die Kreispolizei hat jetzt reagiert und eine Ermittlungsgruppe mit dem schlichten Namen „Alltagsmenschen“ eingerichtet, die mit Hochdruck an der Aufklärung arbeitet. „Diese Ermittlungsgruppe ist bei der Kriminalpolizei angesiedelt“, sagt Timm Wandel, Pressesprecher der Kreis Weseler Polizei, auf RP-Nachfrage. „In dieser Gruppe sitzen Fachleute aus Polizeikreisen, die sich in den Städten, wo sich die Taten ereignet haben, auskennen. Was sie jetzt tun, ist kriminalpolizeiliche Puzzle-Arbeit.“

Es geht in erster Linie darum, Zeugen zu finden. Die Beamten werden vor Ort sein, werden auch mal „Klinken putzen“ – sprich: bei Anwohnern anklingeln und nachfragen – und versuchen, eine heiße Spur zu finden. Aus wie vielen Polizisten die Ermittlungsgruppe besteht, durfte Timm Wandel nicht sagen, nur so viel: „Es sind mehrere Kollegen.“

Der Polizeisprecher sagt klipp und klar: „Wir sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Auch die kleinste Beobachtung und ein vager Tipp können schon hilfreich sein.“ Da sich bis jetzt noch keine heiße Spur ergeben habe, bitten die Beamten dringend darum, dass sich Zeugen bei der Polizei melden und etwaige Beobachtungen mitteilen.