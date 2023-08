Benefizkonzert in Rheinberg „Gospel gegen Gewalt“ kehrt zurück

Auch Tom Bissels gehörte dazu. Er ergriff nach Dieter Kahlens Ermordung zusammen mit einem Freund die Initiative. Die beiden beschlossen, den Mord an ihrem Musiker-Kumpel nicht einfach so stehen zu lassen. Sie schrieben bekannte Musiker an und wollten ein Zeichen setzen. „Gospel gegen Gewalt“ war geboren. In einem eigens dazu gegründeten Gospelchor sangen als mehr als 40 Frauen und Männer. Auch eine Begleitband gehörte dazu. Fotografen, Tontechniker, Grafiker, Videofilmer und andere Kreative schlossen sich der Bewegung an und unterstützten sie. Zahlreiche Sponsoren sorgten dafür, dass alle Kosten für die beiden Konzerte bereits gedeckt waren, als der erste Ton in der Kirche erklang. Somit konnten die gesamten Einnahmen gespendet werden.