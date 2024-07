Tanzclub TTC Schwarz-Gold Moers Junges Tanzpaar steigt in die höchste Amateurklasse auf

Mina Sieske aus Rheinberg und Luis Robin te Paß, beide 14 Jahre alt, vom Tanzclub TTC Schwarz-Gold Moers verzeichnen einen großen Erfolg: den Aufstieg bei den lateinamerikanischen Tänzen in die B-Klasse der Junioren II und somit in die höchste Amateurklasse in ihrer Alterskategorie. Direkt bei ihrem ersten Start in der C-Klasse der Junioren I beim Winter-Dance-Festival 2023 im Dezember in Mülheim konnten sie die Finalrunde erreichen und landeten auf einem sechsten Platz. Danach ging es rasant mit dem Punktesammeln (für jedes geschlagene Paar erhält das Paar einen Punkt – maximal gibt es 20 Punkte) für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse weiter. Auf dem weltgrößten Tanzsportturnier „Hessen tanzt“ in Frankfurt, wo sie Halbfinalisten wurden, sammelten sie die meisten Punkte und ließen mehr als 30 Paare hinter sich. Ihre drei letzten für den Aufstieg benötigten Platzierungen holten Mina und Luis bei dem Dance Sport Festival 2024 Anfang Juni in Bremen, wo sie eine Gold- und zwei Silbermedaillen gewannen. Nach nur sieben Veranstaltungen war der Aufstieg nach 15 Turnieren in die B-Klasse Latein perfekt. Insgesamt ließen die beiden 87 Paare hinter sich und holten fünf Platzierungen.