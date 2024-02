Suche nach vermisstem Mann Polizei hofft weiter auf Hinweise

(up) Weiterhin hofft die Polizei auf Hinweise, die zu dem seit Januar 2019 vermissten Karl-Josef Wirtz aus Moers führen könnten. Wie berichtet, möchte die Polizei in Erfahrung bringen, wer Karl-Josef Wirtz seit seinem Verschwinden gesehen hat. Und sie fragt: Wer hat seither ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich Rheinberg/Moers gemacht, die in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen könnten? Wem ist im Zeitraum Januar 2019 bis Juni 2020 ein dunkelblauer Opel Zafira aufgefallen? Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DU-KJ-547 wurde im Juni 2020 auf einem Parkplatz in der Rheinberger Innenstadt geparkt aufgefunden.