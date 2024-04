Dokumentarfilm-Vorführung Frauen radeln von Brüssel nach Tokio

Beides, die Vorführung des Dokumentarfilms und der anschließende Vortrag von Manu Bechert, findet statt im Alten Landratsamt in der Moerser Innenstadt. Die Adresse lautet Kastell 5 in 47441 Moers. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalterinnen freuen sich auf eine rege Beteiligung – ausdrücklich sind auch Gruppen dazu eingeladen. Fragen zu dieser Veranstaltung beantwortet gerne Karin Becker unter der Telefonnummer 02843 171-429 oder per E-Mail an karin.becker@rheinberg.de.