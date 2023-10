Benefizkonzert in Rheinberg Drei verschiedene Musikrichtungen, eine Botschaft

Info

Vorverkauf Eintrittskarten für das Benefizkonzert am Samstag, 4. November, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Rheinberger Stadthalle, gibt es im Vorverkauf im Kulturbüro der Stadt Rheinberg im Stadthaus sowie in Moers in der Barbara-Buchhandlung an der Burgstraße. Sie kosten 15 Euro. Die Stadt Rheinberg unterstützt die Veranstaltung: Sie stellt die Halle kostenlos zur Verfügung. Es wird eine Teil-Bestuhlung geben. An den Seiten werden Stehtische aufgestellt.