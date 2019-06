Aktion zum Stadtfest : Sportsegler machen Lust aufs Fliegen

Rheinberg Unternehmer Edgar Gottwald stellt zusammen mit der Luftsportgemeinschaft Kamp-Lintfort ein Flugzeug zum Stadtfest aus.

Auch wenn Edgar Gottwald die Segelfliegerei schon vor Jahrzehnten an den Nagel gehängt hat, fühlt er sich dem Luftsport nach wie vor verbunden. „Es ist schon eine schöne Sache, ohne Motor stundenlang am Himmel zu kreisen“, schwärmt der Rheinberger Unternehmer, der mit 14 Jahren bei der Luftsportgemeinschaft (LSG) Kamp-Lintfort erstmals mit einem Segelflieger in die Luft gegangen ist. Deshalb hat er sich in Zusammenarbeit mit dem Verein eine besondere Aktion einfallen lassen: Im Rahmen des Stadtfestes „landet“ am Sonntag, 16. Juni, ab 12.30 Uhr, ein Segelflugzeug auf dem Vorplatz des Möbelhauses Gottwald, An der Neuweide.