Weihnachtsmusik in Rheinberg Moderne Weihnachtslieder in der St.-Anna-Kirche

Duo aus Alpen präsentiert moderne Weihnachtsmusik Wer das Home-Alpenmusik-Festival im August dieses Jahres in Veen besucht hat, hat die harmonisch zusammen klingenden Stimmen von Anne Mosters und Hera Becks bereits hören und erleben dürfen. Das als Duett gesungene Stück „Wir sind nicht allein“, komponiert von Judy Bailey aus Alpen, war ein Höhepunkt der Veranstaltung. Die beiden 17-jährigen jungen Damen aus Alpen musizieren schon lange zusammen. Neben der Bühnenerfahrung beim Home-Festival haben die Freundinnen bereits diverse kirchliche Veranstaltungen musikalisch begleitet. Auf Einladung von Heinz-Willi Coopmann und für den Vorstand des Vereins zur Erhaltung und Nutzung der St.-Anna Kapelle in Rheinberg präsentieren die beiden Sängerinnen nun am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr, in der St.-Anna-Kirche in Rheinberg am Annaberg moderne Weihnachtsmusik in deutscher und englischer Sprache und begleiten sich selbst mit Klavier und Geige. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein freut sich jedoch über Spenden, die der St.-Anna-Kapelle zu Gute kommen.