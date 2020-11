Konstituierende Sitzung des Rheinberger Rates : Mobilität ist fest im Ausschuss verankert

Rheinberg Der Rheinberger Stadtrat hat die Struktur der Fachgremien neu festgelegt und deren Mitglieder und Vorsitzende neu bestimmt. Karin Winkel (SPD) und Heinz Engelke (CDU) wurden zu stellvertretenden Bürgermeistern gewählt.

Der Rat hat in seiner konstituierenden Sitzung den Zuschnitt der Ausschüsse angepasst; dazu wurde die Hauptsatzung geändert. In einem interfraktionellen Gespräch war schon vor der Sitzung abgestimmt worden, wie die Struktur und die Aufgaben der Ausschüsse angeglichen werden sollen. Der Rat folgte den Vorschlägen einstimmig. So sollen alle Themen zur Mobilität zukünftig im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und – das ist neu – Mobilität beraten werden. Dazu gehören auch Verkehrsangelegenheiten, die bisher zum Teil im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert worden sind. Ebenfalls jetzt beschlossen: Zukünftig soll der Bau- und Planungsausschuss (und nicht wie bisher der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss) die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) zur Beschlussfassung durch den Rat vorbereiten. Seit 2015 wurden Personalangelegenheiten im Haupt- und Finanzausschuss beraten. Um dies zu verdeutlichen, heißt er nun Haupt-, Finanz- und Personalausschuss.