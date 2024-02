Mobile Seniorenbetreuung in Rheinberg Das Herz steht weiterhin an erster Stelle

Als Ulrike Schulz ihren „Betreuungsdienst mit Herz“ 2019 in dem kleinen Ladenlokal eines Blumengeschäfts an der Borther Straße gegenüber der Sparkasse eröffnete, war das ein Abenteuer für die inzwischen 51-Jährige. Sie war gelernte Erzieherin, zudem Schwesternhelferin und hatte zuletzt 13 Jahre in der ambulanten Pflege beim Caritasverband Moers-Xanten in einer sicheren Position gearbeitet. Doch sie spürte, dass es das noch nicht gewesen sein konnte. Der Wunsch, einen Betreuungsdienst nach ihren eigenen Vorstellungen in die Tat umzusetzen, war da. „Mir war ganz wichtig, dass das Herz bei der Arbeit nicht zu kurz kommt“, sagt sie. „Es war wirklich eine Herzenssache.“