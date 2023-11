Theater an der Grundschule Millingen Wie sich Schulkinder mit dem Thema Mobbing auseinander setzen

„Du bist ok“, hieß das Stück, das Daniela Frese, Regisseurin und Schauspielerin an der Kulturschule in Leipzig, zusammen mit Günther Frese in der Turnhalle der Grundschule am Bienenhaus mitgebracht hatte. Die Kinder tauchten mit Tobi (Günther Frese) in die Welt des Mobbings ab. Was darunter zu versehen ist, wussten sie mit Daniela Frese sehr genau zu klären: jemanden ärgern, beleidigen, verprügeln und ausgrenzen, beispielsweise wegen seiner Hautfarbe oder weil er keine Markenklamotten trägt – die Antworten kamen Schlag auf Schlag.