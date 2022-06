Jahreshauptversammlung in Rheinberg : Mittelstandsvereinigung wählt neuen Vorstand

Rheinberg Die Rheinberger Mittelstandsvereinigung (MIT) hat bei ihrer Jahreshauptversammlung im Hotel Am Fischmarkt in Rheinberg einen neuen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist weiterhin Dieter Gackowski.

Ziel des neuen Vorstands ist es, Rheinberg mit seinen Bürgern und Gewerbetreibenden zu unterstützen und in in eine gute Zukunft zu begleiten. „Die aktive Arbeit zu Hause wird nach den Ferienzeit beginnen“, sagte Dieter Gackowski. Der neu gewählte Vorstand trift sich in Kürze, um sich abzustimmen und seine Arbeit aufnehmen zu können. Ein Termin wird noch mitgeteilt. Die monatlichen Treffen der Mitglieder finden an jedem ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Hotel zum Fischmarkt statt.