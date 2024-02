Im Rheinberger Stadthaus Parcours ermuntert Kinder dazu, ganz laut „Nein“ zu sagen

Eröffnet wurde die Ausstellung von Sozialdezernentin Iris Itgenshorst: „Kein Kind kann sich alleine schützen. Aber wir können es den Täterinnen und Tätern schwerer machen, indem wir dafür sorgen, dass die Gegenwehr der Opfer durch Sensibilität in diesem Bereich und ein gestärktes Selbstbewusstsein früher und lauter stattfindet.“ Auf kindgerechte Weise lernen die Grundschüler, ihre Grenzen aufzuzeigen, in welcher Situation wo Hilfe zu suchen ist oder welche Geheimnisse sie für sich behalten sollen und welche nicht. Es geht darum, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, sie lernen lassen, ihren Gefühlen zu vertrauen. „Ein schlechtes Gefühl heißt: Da stimmt was nicht“, erfahren die Kinder, und wie sie dann reagieren sollen. Im Zweifel ist ein deutliches Nein die beste Möglichkeit. Doch nicht jedes Mädchen und jeder Junge ist dazu in der Lage. Aber auch das können die Kinder üben, in dem sie ihren Kopf durch ein Loch einer Stele stecken und so laut „Nein“ rufen, dass LED-Lichter ganz nach oben schnellen.