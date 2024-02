„Dackl trifft Komponistinnen“ in Rheinberg Ein ganz besonderer Musikunterricht

Es kam schon viel Freude auf, als die Schülerinnen und Schüler noch gar nicht in den Kultpool – so heißt der Veranstaltungsaal unter der Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums – eingetreten waren. Da spielten sich Gudula Finkenstey-Chamot (Cello), Sophie Beckers (Bratsche), Pierre-Alain Chamot (zweite Geige) und Filippo Zucchiatti (erste Geige) noch warm – mit der allseits bekannten Titelmelodie von „Die Sendung mit der Maus“. Die Mitglieder dieses Streichquartetts sind Musiker des WDR-Sinfonieorchesters und waren am Dienstag in Rheinberg zu Gast. Und zwar in der WDR-Schulkonzert-Reihe „Dackl trifft Komponistinnen“.