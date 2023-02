Rockkonzert in Rheinberg Ryder versprüht Legendenstaub

Besser hätte das Veranstaltungsjahr für die Kulturinitiative Schwarzer Adler kaum beginnen können. Denn sowohl die lokalen, als auch die nationalen und die internationalen Helden punkten. Im Januar füllte die Rheinberger Coverband Zauberlehrling den Saal an der Baerler Straße 96 und drehte ihn auf links, jetzt kam ein alter Bekannter aus Detroit nach Vierbaum und warf im ausverkauften Saal mit Legenden-Staub: Mitch Ryder sang sich mit seinen drei Markenzeichen Hut, Sonnenbrille und raue Rock-Röhre in die Herzen der Fans. Er entzückte das Publikum mit seiner einzigartigen Melange aus klassischem Rock, Blues, Soul und Singer/Songwriter-Attitüde. Mitch Ryder, der eigentlich William Levise heißt, war schon in den sechziger Jahren mit den Detroit Wheels ein Rock’n’Roll-Star. Nach Hits wie „Jenny take a ride“ und „Devil with a blue dress on“ kam der erste Absturz in die vorübergehende Bedeutungslosigkeit. Mit seinem Rockpalast-Auftritt vor einem Millionen-TV-Publikum im Jahr 1979 katapultierte er sich zumindest in Europa wieder ganz weit nach oben. Seit rund 25 Jahren klappert Mitch Ryder nun die eher kleineren Clubs ab, hat von seiner Kreativität und seiner Ausstrahlung aber nichts eingebüßt. Er ist eine echte Legende. Und die Ost-Berliner Band Engerling ebenso: Die Musiker spielen ihren kernigen Bluesrock seit Mitte der siebziger Jahre. Seit einem Vierteljahrhundert und bei bislang mehr als 500 Konzerten begleiten sie Mitch Ryder, wenn er in Europa unterwegs ist. Vor allem in Deutschland sind ihm die Fans treu ergeben. Auch jetzt im Schwarzen Adler vergaß Mitch Ryder, der am Sonntag 78 Jahre alt wird, nicht, sich dafür zu bedanken. up