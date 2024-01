Live-Musik in Rheinberg Rock-Legende Mitch Ryder kehrt zurück in den Schwarzen Adler

Mitch Ryder ist die Huckelpiste des Rock’n’Roll rauf- und runtergefahren, hat alle Höhen und Tiefen durchgemacht. Aber klein zu kriegen ist er nicht. Seit 30 Jahren tourt er im kleinen Stil durch die Weltgeschichte, in Europa meistens mit der Berliner Band Engerling. Er rockt, was das Zeug hält. Bei der Kulturinitiative Schwarzer Adler ist er regelmäßiger Gast. Er spielt dort immer kurz vor oder kurz nach seinem Geburtstag am 26. Februar. Jetzt kommt er am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr, in den Saal an der Baerler Straße. Kurz danach wird er 79 Jahre alt.