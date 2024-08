Einrichtung in Rheinberg Mitarbeiter wollen Alten- und Pflegeheim am Kattewall retten

Mitarbeiter, Bewohner und deren Angehörige des privaten Alten- und Pflegeheims Am Kattewall an der Orsoyer Straße in Rheinberg sind von den Ereignissen überrollt worden. Sie sind aber wild entschlossen, alles dafür zu tun, dass die Einrichtung nicht geschlossen werden muss. „Wir arbeiten hier ganz normal weiter, für unsere Bewohnerinnen und Bewohner hat sich nichts geändert, sie werden im gewohnten Umfang betreut und versorgt“, versichern Pflegedienstleiterin Nadine Etzien und der kommissarische Heimleiter Sebastian Pollheim. Mit der Heimaufsicht des Kreises Wesel stehe man in engem Kontakt und Austausch.