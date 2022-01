Veranstaltungen in Rheinberg : Mit vielen Ideen in den Kultursommer

Info

Kontakt Wer Interesse hat, am Rheinberger Kultursommer teilzunehmen, kann sich gerne mit Dominik Baum, Sachgebietsleiter Kultur bei der Stadt Rheinberg, in Verbindung setzen, um nähere Informationen zu erhalten, Rückfragen zu klären oder auch schon konkrete Ideen beizusteuern. Zu erreichen ist er unter der Telefonnummer 02843 171-271, per Fax unter 02843 175-4041 oder per E-Mail an dominik.baum@rheinberg.de