Stafettenritt mit Pferden : „Isi-Reiter“ auf dem Weg nach Berlin

RHEINBERG/Binsheim Auf ihrem Stafettenritt zur Islandpferde-Weltmeisterschaft besuchte eine Reitergruppe Miriam Eggenhofer in Binsheim.

Auftakt Gestartet ist der Ritt mit Stafette am 28. Juni im niederländischen Oirschot, wo 2017 die WM stattfand. Dort wurde die Stafette mit dem Sonnenreiter in der Spitze abgeholt.

Bereits 2013 war Berlin Austragungsort der Weltmeisterschaft, so dass Heindorf auf Kontakte und Etappenziele zurückgreifen konnte. „Manche Stecke hat sich im Verlauf der Jahre jedoch verändert, weil sie bebaut worden ist“, sagt sie. Für die „Isi-Reiter“ hat sie die Vortour gemacht, ist Strecken abgefahren, hat auf Bauernhöfen und bei Reitvereinen die Quartiere fest gemacht. So auch bei Miriam Eggenhofer, selbst passionierte Isi-Reiterin, die direkt am Deich in Binsheim eine Wiese für die Pferde und ein Quartier für die Menschen anbieten konnte. „Geplant haben wir seit 2017 und alles stramm durchorganisiert“, erzählt Heindorf, die mit ihrem Pferd Risi de Ny bis zum Ziel in Berlin dabei sein wird.