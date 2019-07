Deutsch-englische Freundschaft : Mit dem Fahrrad aus England gekommen

Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg (up) 600 Kilometer ist Jason Stephenson (vorne im Bild) geradelt – von Sheepy Magna in England bis nach Rheinberg. Dort wurde er von deutschen und englischen Freunden jubelnd empfangen. Denn Stephenson gehört zum Hobby-Kicker-Team „Sheepy Magna Old Boys“, das sich im jährlichen Wechsel mit den „Niederrhein Jungs“ mal hier und mal dort trifft.