Fahrradtour am Montag Mit dem ADFC Richtung Uedemer Hochwald

Der ADFC-Ortsverband Rheinberg bietet eine Tour durch den Uedemer Hochwald und das Tal der Niers an. Die 60-Kilometer-Tour verläuft am Montag, 15. Juli, von der Villa Reichswald ins „Rosental“ am Tüschenwald. Der Aufstieg in die Sonsbecker Schweiz wird mit einem Rundblick vom Aussichtsturm Dürsberg belohnt. Durch die Binnenheide geht‘s nach Kevelaer, zu einem kurzen Aufenthalt in der Altstadt. Vom Wasserschloss Wissen führt der weitere Weg entlang der Niers durch Weeze. Danach wird’s waldig, bevor man sich von der „Hohen Mühle“ aus an der Landschaft um Uedem erfreuen kann. Eine Einkehr ist eingeplant. Die Anreise mit privaten Fahrzeugen beginnt um 10 Uhr vom Lidl-Parkplatz an der Bahnhofstraße in Rheinberg. Dafür stellt der ADFC Rheinberg auch den neuen Fahrradtransportanhänger für sechs Räder zur Verfügung. Zur Planung der Fahrradtransporte bittet der ADFC um Anmeldung beim Tourenleiter Wolfgang Neiß unter Telefon 02801 9878770.